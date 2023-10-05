عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"المالية الكويتية": قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي متوافقة مع رؤية مجلس التعاون الخليجي

صدى البلد

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصلوا خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية قادة دول المجلس المتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء.


وأضافت وزارة المالية الكويتية - في بيان - أن وزيرها فهد الجارالله شارك في الاجتماع، الذي استعرض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية.


وذكرت أن الوزراء ناقشوا أيضًا نتائج الاجتماع الـ38 للجنة السوق الخليجية المشتركة والاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرة (جي 20)، إضافة إلى مناقشة مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024 من أجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر .. المرصد العربي لحقوق الإنسان يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي

البرلمان العربي يدين التدخل السافر لنظيره الأوروبي في الشئون الداخلية لمصر

أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

بعد فوزه بنوبل.. أول تعليق من الكاتب النرويجي يون فوسه

طقس 6 أكتوبر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة طقس الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

دعواتكم له بالشفاء.. 5 معلومات عن هاني الناظر

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ