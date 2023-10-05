"المالية الكويتية": قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي متوافقة مع رؤية مجلس التعاون الخليجي

أعلنت وزارة المالية الكويتية أن وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصلوا خلال الاجتماع الـ120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى العديد من القرارات التي تأتي متوافقة مع رؤية قادة دول المجلس المتمثلة بزيادة التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط بين الدول الاعضاء.



وأضافت وزارة المالية الكويتية - في بيان - أن وزيرها فهد الجارالله شارك في الاجتماع، الذي استعرض العديد من الموضوعات وفي مقدمتها نتائج الاجتماع الـ81 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي واعتماد المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من التعرفة الجمركية.



وذكرت أن الوزراء ناقشوا أيضًا نتائج الاجتماع الـ38 للجنة السوق الخليجية المشتركة والاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرة (جي 20)، إضافة إلى مناقشة مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة وكلاء وزارات المالية للعام 2024 من أجل مواصلة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي.