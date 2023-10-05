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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجازي متقال: الأكل في الصعيد له مذاق خاص.. والأفراح تستمر 7 ليالٍ

المطرب حجازي متقال
المطرب حجازي متقال

أكد المطرب حجازي متقال، أن الأكل في الصعيد له طعم ومذاق خاص غير طبيعي، مشيرا إلى أنه أعشق الطواجن والعيش الشمسي، والذي يتم وضعه في الفرن بعد ذلك.

 

وقال حجازي متقال، خلال حواره في برنامج "كلام ما بينا"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية مي البحيري، أن تناول الطعام في الصعيد يكون على “الطبلية”، وهي من العادات والتقاليد التي تربى عليها أهل الصعيد، وتعطي المعنى الصحيح لمفهوم الأسرة.

 

طقوس مميزة 

وتابع المطرب حجازي متقال، أن الأفراح في الصعيد تستمر لمدة 7 ليالي كاملة، مؤكدا أن هناك طقوس مميزة تتم خلال تلك الأفراح.

المطرب حجازى متقال الصعيد برنامج كلام ما بينا الإعلامية مى البحيرى الأسرة

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