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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انهيار منزل من طابقين فى قرية بالقليوبية

انهيار منزل
انهيار منزل

شهدت قرية العمار الكبرى بمدينة طوخ فى القليوبية انهيار منزل ريفى مكون من طابقين حوائط حاملة بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخشب والعروق دون وجود إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى حنفى، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ بانهيار منزل مكون من طابقين فى قرية العمار الكبرى التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتبين من التحريات والمعاينة وجود كسر ماسورة مياه عمومية بالشارع الرئيسى بمنطقة السوق بقرية العمار الكبرى، وتم طفح المياه بضغط شديد بالشوارع، ما أدى إلى انهيار منزل المواطن "وائل.ف.ج" المكون من طابقين ومبنى بالطوب الأحمر والأسمنت ومسقوف بالخشب والعروق وجارى إصلاح عطل كسر خط المياه الرئيسى بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية ومجلس مدينة طوخ. 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيق. 


من جانبه أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية ومتخصصة من المحافظة ومجلس مدينة طوخ وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومعاينة المنزل المنهار، والوقوف على أسباب انهيار منزل المواطن وفحص ماسورة مياه الشرب داخل الشوارع والخط الرئيس الواصل بقرية العمار الكبرى بمدينة طوخ.

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