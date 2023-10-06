نشرة المرأة والصحة.. إصابة هاني الناظر بمرض خطير ونسرين طافش تستعرض جمالها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد
نشر الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر.
طلب إحاطة في البرلمان.. كيف تفرق بين الزيت المغشوش والنقي
يعد الزيت المغشوش من الأمور التى زاد انتشارها في السنوات الأخيرة حيث أصبح بعض التجار يقومون بإعادة بيع الزيوت المستخدمة أو إضافة مواد رديئة له
بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ومختلفة