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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صخب في أمريكا أمام مشاهد سياسية غير مسبوقة

ترامب
ترامب

استعرض برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، التطورات السياسية الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مدار الأيام الماضية، لم تكن هي التي زادت من سخونة الأحداث لدى الشارع الأمريكي.. وإنما يشهد الشارع حالة غير مسبوقة من التحولات والصراعات.. لدينا أيضا محاكمة هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي الحالي.. فضلا عن عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي قبل أيام.. ليجد المواطن الأمريكي نسه أمام مشهد صاخب للغاية قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها العام المقبل.

وأضاف: استطلاع رأي أخير أشار إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الرئيس الحالي جو بايدن بنحو 10 نقاط.. حيث أظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجها لوجه.. سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل حصول بايدن على 42%.


وتابع أن نتائج استطلاع الرأي الأخير تعد مغايرة لباقي التوقعات.. التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن.. في ظل محاولات الرئيس الأمريكي الحالي إلى تحسين موقفه في الداخل الأمريكي.. لحسم قضايا خلافية لدى الشارع الأمريكي.. واتخاذ قرارات حاسمة في ملفات دولية محتدمة.. خاصة في علاقة واشنطن مع موسكو من ناحية.. ومع بكين من ناحية أخرى.. لذا يبقى السؤال قائما حول تأثير الأحداث الجارية في توجيه اتجاهات الناخبين.. وهل تعد مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي؟

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