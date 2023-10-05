عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الكويت بالقاهرة : انتصارات أكتوبر تجسيد للقدرة على تحدى الصعاب

السفير غانم صقر الغانم
السفير غانم صقر الغانم

أكد سفير دولة الكويت لدي القاهرة غانم صقر الغانم، أن انتصار السادس من أكتوبر يعد انتصارا لكل الأمة العربية وتجسيدا للقدرة على تحدي الصعاب واقتحام المستحيلات ،   مشددا على ان الكويت كانت على الدوام مناصرة لمصر في قضاياها وحروبها بما يربط بين البلدين الشقيقين من  أواصر المحبة والأخوة على مدار عقود طويلة.

ونوه الغانم في تصريح بمناسبة الذكري الخمسين للنصر الي مشاركة  الكويت في تحقيق هذا الإنجاز  العظيم ، مشيرا الي انها قدمت  كل الدعم المادي والمعنوي على الجبهتين المصرية والسورية  عبر قوة الجهراء في الجبهة السورية، ولواء اليرموك في الجبهة المصرية الذي استشهد من رجاله البواسل  42 شهيدا  خلال المعارك وسالت دماؤهم الزكية على ارض سيناء وامتزجت مع دماء اشقائهم  دفاعا عن الحقوق العربية واستعادة العزة والكرامة ، علاوة على عديد من صور الدعم السياسي والاقتصادي التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية .

وأوضح الغانم ان الكويت تشارك الأشقاء في مصر كل عام في أحياء هذه المناسبة وتحرص على إبراز دورها التاريخي المشهود في نصرة القضايا العربية انطلاقا من انتمائها القومي وحرصها على التواجد الفعال في كافة المواقف والقضايا التي ترتبط بالتعاون الاخوي على كافة الاصعدة .

وتقدم  الغانم بالتهنئة لمصر رئيسا وحكومة وجيشا وشعبا بهذه الذكرى الطيبة متمنيا لها كل الخير والازدهار .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

موضوعات متعلقة

يضيف لمكانة العرب عالمياً.. أبو الغيط يهنئ المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

بحضور 56 دولة.. العربية للتنمية الزراعية تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالدوحة

البرلمان العربي يدعو إلى مقاربات جديدة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي

‎سفيرة البحرين تهنئ مصر قيادة وشعبا بذكرى السادس من أكتوبر

السفير السعودي بمصر يستقبل وفد بلاده المشارك في احتفالية "عام الإيسيسكو للشباب"

مدير عام العربية للتنمية الزراعية يلتقي وزير البيئة القطري

المرصد العربي: الإمارات تقدم تجربة راسخة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

البابا تواضروس: البحرين تقدم نموذجا فريدا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

ترشيحاتنا

الاتحاد الأفريقي يوافق على بقاء قوات حفظ السلام في الصومال.. بشرط

أول دولة عربية تصدر بيانا بشأن حادث الكلية الحربية السورية

مصطفى بكري لـ الطنطاوي : ما غرض سفرك من لبنان إلى الأردن

الري: سد إسماعيل بمطروح حجز 175 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

عاجل| نجم الاتحاد السعودي على عتبة الانتقال للأهلي في يناير مجانًا.. ما القصة؟

هيونداي أفانتي أوتوماتيك بسعر مُغر لذوي الاحتياجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسألكم الدعاء.. منشور جديد على صفحة هاني الناظر بعد الإعلان عن مرضه

طبيب الروشتة المجانية يحتاج الدعاء .. القصة الكاملة لـ مرض هاني الناظر

إطلالة أنيقة.. بشرى تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بفستان لافت | شاهد

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

رقص محمود حميدة يضعه في مرمى النقد بعد وصلة مع أميرة حداد.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تأجيل الدراسة في مصر بسبب العاصفة إلياس .. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ