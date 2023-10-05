مصرع موالين للجيش الصومالي في كمين نصبته الشباب

أعلنت وسائل إعلام صومالية مصرع ما لا يقل عن 33 موالياً للحكومة الصومالية بعد أن نصب لهم عناصر حركة الشباب الإرهابية كميناً بالقرب من بلدة ويسيل في منطقة مدق بوسط الصومال أمس الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام صومالية أن من بين ال.قتلى ضابط كبير بالجيش الصومالي ومسؤولون في إدارة جالكايو المحلية.

وأعلنت حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها، قائلة إنها ق.تلت 58 جنديا واستولت على ثلاث مركبات.

ووقع الهجوم بالقرب من غابة شابيلو بين بلدة ويسيل وبادوين، وهي بلدة استولت عليها القوات الحكومية والميليشيات العشائرية المتحالفة معها قبل بضعة أسابيع.

قال مسؤول بالجيش الصومالي لوكالة رويترز للأنباء إن ما لا يقل عن 10 م.قاتلين موالين للحكومة أصيبوا عندما قصفتهم طائرة هليكوبتر عن طريق الخطأ يعتقد أنها تابعة لأحد الشركاء الدوليين للدولة الواقعة في القرن الأفريقي.