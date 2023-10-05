أحزاب تهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى النصر .. ويؤكدون : كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية

رئيس الوفد يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

رئيس حزب التجمع يهنئ السيسى ووزير الدفاع بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

حزب الغد: الاحتفال بانتصارات أكتوبر يؤكد أن المصريين لا يعرفون الهزيمة أو الإنكسار

سكرتير حزب الغد : حرب أكتوبر تدرَّس في الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم

مصر أكتوبر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لحرب التحرير



تقدم عدد من رؤساء الأحزاب بالتهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وأكدوا أن حرب أكتوبر يتم تدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم ، وهذا يوضح مدى قيمة هذه الحرب المجيدة التى أعادت العزة والكرامة للمصريين بعد انتصارهم الساحق على الجيش الإسرائيلى الذى أدعى أنه لا يقهر ، إلا أنه فى الواقع تم قهره على أيدى جنود مصر البواسل.

فى البداية هنأ الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال في بيان له : “بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة التى اعادت للشعب المصرى العظيم عزته وكرامته ..حيث لا يسعنا كحزب الامة المصرية العظيمة الا ان نتقدم للشعب المصرى الاصيل بكافة طبقاته واطيافه باجمل التهاني والتحية إلى الجيش المصري الباسل الابي الذى اثبت ويثبت انه جيش عظيم لا يقهر. فلاشك إن حرب أكتوبر كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصرالحديث ، حيث اثبتت قوة وإرادة الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن وحمايته وتحقيق النصر”.

وأضاف رئيس حزب الوفد:"وسنظل دائما وابدا فخورين بتضحيات شهدائنا وببطولات جنودنا المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبهم. وسنظل بكل فخر وامتنان نتذكر ابناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات بطولية في تاريخنا الحديث وستظل . هذه الذكرى حافزا لنا جميعًا للحفاظ على وحدة الصف والتضامن وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة. كل عام ومصر بخير وتقدم وازدهار".

وتقدم سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بالتهنئة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي باسمه و باسم قيادات و أعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة.

وقال فى بيان صحفى له: “نهنىء سيادتكم و قواتنا المسلحة الباسلة ، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، فإننا نجدد العهد لكم ،وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للبلاد ، و الحفاظ على الدولة الوطنية ، و الانطلاق بها نحو الأفضل”.

واختتم رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ بيانه قائلا:"مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، و ندعو الله أن يحفظكم و يسدد خطاكم".

وأكد حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى أن الاحتفال بذكرى الانتصارات العظيمة لحرب اكتوبر 73 ، والتى يفخر بها كل المصريين، يؤكد علي انتصاراتنا الوطنية العظيمة.

وقال بيان حزب الغد إنه إذا كانت معركة اكتوبر الخالدة من أجل إسترداد جزء من الوطن وهو أرض سيناء الغالية فإن معركة اليوم هى معركة وطن بأكمله.

وتابع الحزب: وبهذه المناسبة الخالدة يتوجه رئيس حزب الغد وجميع قيادات الحزب وأعضاءه بخالص التهنئة وعظيم التقدير للرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسى، بإنتصارات اكتوبر الخالدة داعين الله أن يحفظ مصر و أن تدوم انتصارتها.

وهنّأ إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين "اليوبيل الذهبى" لنصر أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الذكرى العظيمة تجعلنا نترحم على الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.

وأشار إسماعيل فى بيان صحفى له إلى أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تمثل معركة الكرامة والعزة ، مؤكدا أن هذه الذكرى العطرة تأتى لكى تجعلنا نترحم على كل الشهداء الذين قدموا دمائهم فداء لنا لكى نعيش فى سلام.

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن رجال القوات المسلحة قدموا العديد من التضحيات خلال الحروب التى خاضوها من أجل أن يحيا الشعب المصرى ويسترد كرامته وأرضه ، كما أنهم لا زالوا يقدمون المزيد من التضحيات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد.

وأوضح أن حرب أكتوبر يتم تدريسها فى الكليات والمعاهد العسكرية على مستوى العالم ، وهذا يوضح مدى قيمة هذه الحرب المجيدة التى أعادت العزة والكرامة للمصريين بعد انتصارهم الساحق على الجيش الإسرائيلى الذى أدعى أنه لا يقهر ، إلا أنه فى الواقع تم قهره على أيدى جنود مصر البواسل.

وتقدم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكري الـ50 عاما، لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، واليوبيل الذهبى، حيث إنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية ونقطة تحول كبرى في التاريخ أن هذه الذكرى العظيمة والتاريخية تُجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر والاعتزاز بالانتصار المجيد، وبما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين.

وقال الحزب فى بيان صحفى له :إنها الملحمة التي كانت اللبنة الأولى لإعادة بناء مصرنا الغالية والتي تسير على طريق التقدم والازدهار بخطى واثقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف: هذا الانتصار من أعظم الانتصارات فى التاريخ الحديث لمصر وللأمة العربية، لأنها جسدت قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا بطولات عظيمة في هذه الحرب وأثبتوا للجميع أن الجندي المصري لا يهاب الموت.

وتابع: ونحن نستلهم تضحيات شهدائنا الأبرار، نقول لأرواحهم الطاهرة أننا سنظل أوفياء للأهداف التي ضحوا من أجلها وسنحافظ– كما وعد الرئيس وأكد في أكثر من مناسبة على كل ذرة تراب أو نقطة مياه من مقدرات هذا البلد، وسيظل التاريخ يذكر أن ما بذلوه كان هو النبع الذي ما نزال جميعا ننهل من فيضه، كل عام ومصرنا الغالية وشعبها الأبي في استقرار وازدهار، تحتل مكانتها في صدارة الأمم، مثلما كانت دائما مهد الرقي والتقدم وحاملة لواء الحضارة الإنسانية.

كما تقدم حزب مصر أكتوبر، بخالص التهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأبناء القوات المسلحة البواسل، بمناسبة الذكرى الـ50 عاما لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث أن الشعب المصرى بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصرى كله ولا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب.