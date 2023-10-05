حماة الوطن: أبو عيسى أمينا للشباب بالجيزة

أصدر النائب نافع عبدالهادي أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، قرارا بتكليف محمد أبوعيسى، أمينا للشباب بالجيزة.

وقال الدكتور نافع عبدالهادي إن اختيار أبو عيسى أمينا للشباب بالمحافظة، يأتي في إطار الدفع بالكوادر الشابة وذوي الكفاءة والخبرة لتولي المواقع القيادية بالحزب.

وأضاف أن أبوعيسى يتمتع بخبرة كبيرة فى إدارة الملفات المعنية بالشباب من خلال الأنشطة المختلفة التي قام بها خلال السنوات الماضية .

جدير بالذكر ان محمد أبوعيسى كان يشغل امين شباب الجيزة على مدار ثلاثة أعوام من قبل شارك خلالها فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ، ثم فى جلسات الحوار الوطني ، وحصل على بعض الدورات من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.