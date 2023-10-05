مصطفى بكري يهنئ الإعلامية قصواء الخلالي بعد عودة برنامجها "المساء مع قصواء"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الإعلامية قصواء الخلالي أعلنت عن عودتها لتقديم برنامج “المساء مع قصواء”، بعد توقفه لعدة أشهر سابقة، على أن يعود البرنامج يوم 14 أكتوبر، وسيستمر في مواعيده المحددة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أقدم التهنئة للزميل محمد الباز، الذي رحل عن قناة النهار، ليقدم برنامج “الشاهد"، على فضائية اكسترا نيوز.

نحو 3 سنوات

وأعلن الكاتب الصحفي محمد الباز رحيله نهائيا عن تقديم برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار، والذي استمر على مدار نحو 3 سنوات.