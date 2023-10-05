أسامة المندوه: نصر أكتوبر 1973 أعظم انتصار في تاريخ الأمة العربية

أكد الفريق أسامة المندوه، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن حرب الإستنزاف كانت الطريق إلى نصر أكتوبر، مشيرا إلى أنه أعدنا بناء قواتنا المسلحة بعد النكسة.

وقال أسامة المندوه، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الشعب وقف خلف القوات المسلحة بعد نكسة 67، مؤكدا أنه تدربنا تدريبا شاقا وأستطعنا جمع معلومات هامة عن العدو.

درع وسيف الأمة العربية

وتابع وكيل الجهاز المخابرات الأسبق، أن نصر أكتوبر 1973 أعظم انتصار في تاريخ الأمة العربية، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية درع وسيف الأمة العربية.