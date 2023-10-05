باحثة بالمركز المصري للفكر: استقطاب سياسي كبير داخل الحزب الجمهوري الأمريكي

قالت مروة عبد الحليم الباحثة بالمركز المصري للفكر، إن الانقسامات التي يشهدها الحزب الجمهوري الأمريكي تصب في صالح الحزب الديمقراطي، حيث تم عزل مكارثي بنسبة قليلة من الجمهوريين المتشددين.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحزب الديمقراطي حصل على نقاط مكسب بعد عزل مكارثي، وكل الحاضرين من الديمقراطيين للتصويت أيدوا العزل.

وأوضحت أن الديمقراطيون رغم وجود اتفاقات مع مكارثي والجمهوريين مؤخرا في عدد من الملفات مثل الإغلاق الحكومي وغيرها، فلقد نأوا بنفسهم عن التدخل في شؤون الجمهوريين وصوتوا لعزل مكارثي، وهذا يجعل ثقة الناخب الأمريكي فيهم تزداد، بينما تهتز الثقة في الجمهوريين.

وأوضحت أن تولي مكارثي لرئاسة مجلس النواب استغرق 15 جلسة تصويت، وتوافق مع نحو 20 عضوا من الجمهوريين وقدم تنازلات لهم مثل منح أي عضو فيهم صلاحية عزل رئيس المجلس، فاستخدموها ضده.



