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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: خضنا ملحمة وتمنيت الشهادة في الحرب

صدى البلد

أبدى اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال حرب أكتوبر، إعجابه بالقرار الجريء الذي اتخذه الرئيس السادات بالبدء في الحرب على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

وأكد أن هذا القرار كان نابعًا من إيمان السادات بقدرات القوات المسلحة المصرية وثقته في قدرتها على تحقيق النصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الصعبة التي كانت تواجهها مصر في ذلك الوقت.

وأشار محمد صلاح عارف إلى أن الحرب شكلت ملحمة فكرية وعرقية حيث قدم أبطال القوات المسلحة الجهد والتفاني وسال الدم في سبيل تحقيق النصر على العدو المتغطرس، الذي كان يمتلك أحدث الوسائل والتقنيات العسكرية. وأكد أن الرئيس السادات قام بدراسة متأنية لخطط العدو وأخذ الوقت الكافي لفهمهم بشكل جيد، مما أتاح للقوات المصرية الفرصة لتنفيذ خطة الهجوم بنجاح.

وتحدث أيضًا عن الأثر الكبير للضربة الجوية الأولى التي أفقدت العدو توازنه، حيث جاءت في توقيت غير متوقع وأثرت بشكل كبير على مجريات الحرب. كما أشار إلى أهمية استراتيجية الخداع التي تم تنفيذها خلال الحرب.

وفي الختام، أعرب اللواء محمد صلاح عارف عن تمنيه للشهادة في تلك الحرب، لكنه أكد أن الشهادة تأتي بارادة الله وأنها ليست في يد الإنسان.

 

أحد أبطال حرب أكتوبر أبطال القوات المسلحة التحديات الاقتصادية أكتوبر 1973 إسرائيل

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