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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2007 يكتسح فيوتشر بخماسية في منافسات بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 علي فريق فيوتشر بنتيحة 1/5 ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية .


أحرز أهداف الفوز لفريق زد كلا من:

أحمد فايز هدف .
سيف الله ابوالقاسم هدف.
معاذ أبراهيم  هدف .
فاضل محمد فاضل هدف .
عمرو خالد الشوادفي هدف .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد والفوز اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان 
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
اخصائي د/ محمد حسام الدين
أداري ك/ عمرو كرم 
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد 
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران

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