عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حقوق الإنسان بالشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا صحة لها

رشا إسحق ، أمين سر
رشا إسحق ، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب على أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.

 

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فى بيان صحفى لها  أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن  البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر  دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.

 

وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية،  وهذا أمر غير صحيح، فضلا عن أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

 

وشددت على أن  الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية قائله:" مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصول إلى الجمهورية الحديدة رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم".

الدكتورة رشا اسحق اكاذيب البرلمان الأوروبي الدولة المصرية الشأن الداخلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

100 شهيد وأكثر من 120 جريحا حصيلة حادث الكلية الحربية بسوريا

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الفيسبوك مقلوب بسببه.. قصة هاني الناظر مع المرض الخطير

ترشيحاتنا

رحلة الموت.. 280 مهاجرا غير شرعي على متن قارب خشبي صغير

بعد شكوى مواطنين على الفيس بوك.. الأمن يداهم حي قبلي برشيد

ضياء رشوان: بدء مسابقة الـ 30 معلم الجديدة في يناير المقبل

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

سناء منصور: إسرائيل أدانت ما قدمناه في مونت كارلو خلال انتصار أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ