أمير توفيق يكشف حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عروض احتراف اللاعب محمد عبد المنعم عبر تصريحات أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث إنه لم يتلق أي عروض احترافية واللاعب يشعر بالراحة في النادي الأهلي.





وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك تصريحات أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي:": عبد المنعم لم يتلق أي عروض واللاعب يشعر بالراحة في النادي وقال إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية.. وما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح، وإن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل جيد".





وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.