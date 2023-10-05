تعرف على قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني

اتخذت لجنة المسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن مجدي الشيخ ، تحت اشراف الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي لجنة المسابقات، عددا من القرارات عقب الجولة الثانية من الدوري العام القسم الثاني المجموعة الأولي موسم 2024/2023 .

وجاءت هذه القرارات كالأتى :

مباراة غزل المحلة . حرس الحدود يوم الاحد 2023/10/1

توقيع غرامة مالية علي نادي غزل المحلة 5000 ج وذلك للسلوك الغير رياضي من المنتمين لنادي غزل المحلة تجاه الحكام أثناء المباراة

مباراة المصرية للاتصالات . جمهورية شبين يوم الثلاثاء 2023/10/3

إيقاف اللاعب احمد محمد المحرات لاعب جمهورية شبين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره

مباراة لافيينا اف سي . النصر للتعدين

يوم الثلاثاء 2023/10/3

إيقاف اللاعب اسلام عصام فتحي لاعب النصر للتعدين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره .