تعرف على قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني

اتخذت لجنة المسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن مجدي الشيخ ، تحت اشراف الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي لجنة المسابقات، عددا من القرارات عقب الجولة الثانية من الدوري العام القسم الثاني المجموعة الأولي موسم 2024/2023 .
وجاءت هذه القرارات كالأتى :
مباراة غزل المحلة . حرس الحدود يوم الاحد 2023/10/1
توقيع غرامة مالية علي نادي غزل المحلة 5000 ج وذلك للسلوك الغير رياضي من المنتمين لنادي غزل المحلة تجاه الحكام أثناء المباراة
مباراة المصرية للاتصالات . جمهورية شبين يوم الثلاثاء 2023/10/3
إيقاف اللاعب احمد محمد المحرات لاعب جمهورية شبين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره
مباراة لافيينا اف سي . النصر للتعدين
يوم الثلاثاء 2023/10/3
إيقاف اللاعب اسلام عصام فتحي لاعب النصر للتعدين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره .