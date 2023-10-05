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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني

صدى البلد

اتخذت لجنة المسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن مجدي الشيخ ، تحت اشراف الحاج عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي لجنة المسابقات، عددا من القرارات عقب الجولة الثانية من الدوري العام القسم الثاني المجموعة الأولي موسم 2024/2023 .

 

وجاءت هذه القرارات كالأتى :

 

مباراة غزل المحلة . حرس الحدود  يوم الاحد 2023/10/1
توقيع غرامة مالية علي نادي غزل المحلة 5000 ج وذلك للسلوك الغير رياضي من المنتمين لنادي غزل المحلة تجاه الحكام أثناء المباراة
مباراة المصرية للاتصالات . جمهورية شبين يوم الثلاثاء 2023/10/3 
إيقاف اللاعب احمد محمد المحرات  لاعب جمهورية شبين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره 
مباراة لافيينا اف سي . النصر للتعدين
يوم الثلاثاء 2023/10/3
إيقاف اللاعب اسلام عصام فتحي لاعب النصر للتعدين مباراة واحدة لطرده لسابق انذاره .

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