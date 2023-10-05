وكيل تعليم كفر الشيخ السابق تطالب بجمع إنجازات الرئيس السيسي في كتاب|تفاصيل

طالبت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق في محافظة كفر الشيخ، المسؤولين في وزارة التربية والتعليم بجمع إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية في كتاب، وتوزيعه على الطلاب في المدارس كجزء من التربية الوطنية.

وأشارت كشك خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الإنجازات القومية لا يمكن تقديرها بسطرين أو بغلاء كيلو طماطم، بل تتمثل في مشروعات ضخمة تخدم المجتمع وتعزز مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم السابق في كفر الشيخ أن دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الحياة الديمقراطية يعتبر أمرًا ضروريًا، وأن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي يساهم في استكمال المشروعات القومية وتحقيق الأحلام والطموحات الوطنية.