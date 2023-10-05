رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: نقدم للمجتمع المصري نظاما تعليميا مبتكرا

أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة منذ إنشائها تضع جودة التعليم وتميزه ميثاقا، مشيرا إلى أنها قدمت للمجتمع المصري نظاماً تعليمياً مبتكراً يسمح بإعداد الطلاب والخريجين للحصول على خلفية علمية قوية للغاية مع مستوى عال من الخبرة العملية والمهارات الشخصية الممتازة.



وأضاف حجازي -في كلمته خلال الاحتفال بأول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه - الماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA بإجمالي 2408 من الخريجين، اليوم/الخميس/- أن الجامعة الألمانية تأخذ بمنظومة من العناصر الحاكمة لتحقيق النجاح ومنها، تنوع وحداثة البرامج الدراسية والمحتوى العلمي للمقررات، ووحدة التعلم والبحث العلمي مع التدريب العملي، وجودة أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم حجر الزاوية للحياة الجامعية مـن حيـث التـدريس والبحث العلمي، وأيضاً الحصول على شـهادات الاعتمـاد الـدولي لبرامجها.



وأشار إلى أن الجامعة اكتسبت بكل جدارة مكانة مرموقة على المستوى الأكاديمي كمركز رائد للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر والمنطقة، ودعمت العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين مصر وألمانيا والمكانة التي وصلت اليها الجامعة في خلال عشرين سنة يصعب على جامعات عالمية أن تصل اليها في عشرات السنوات.



وتابع قائلا:" عندما يذكر اسم الجامعة الألمانية فإن هذا يعني جودة التعليم والبحث العلمي وكفاءة الخريجين، واليوم نشهد تقدماً متسارعاً في التحديات التكنولوجية التي أصبحت تشكل عالمنا الحديث، ونجد أنفسنا في عالم متصل ومتقدم تكنولوجياً بشكل لم يكن متاحًا في الماضي.



وتابع:" واجهنا خلال العقود الأخيرة تقدمًا هائلاً في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وإنترنت الأشياء، والتحليل الضخم للبيانات.. هذه التحولات الكبيرة تستدعي حسن التفاعل الإيجابي مع معطياتها وحسن توجيه الاستفادة منها، التأقلم مع سرعة التغيير والتحديث وأن نكون دائمًا على دراية بأحدث التقنيات والأدوات.. وأيضاً أن نجعل من مهارات التعلم وإعادة التعلم والتعلم مدى الحياة منهجاً لمواجهة متطلبات المستقبل".



ونوه حجازى إلى أن نهجِ الجامعة الذي خطه مؤسس الجامعة الأول الدكتور أشرف منصور، بأن تكون رائدةً للتعليم المتطور ومقصداً للعلم والعلماء، مؤمنة بقدرات شباب مصر، مساهمةً في خدمة مجتمعها وداعمةً لمصر.