الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل على مدار ثلاثة أيام بتخريج دفعات جديدة لسوق العمل

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، مساء اليوم/الخميس/، أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه - الماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA ، بإجمالي 2408 من الخريجين.



وستستمر الاحتفالات على مدار ثلاثة أيام حتى بعد غد/السبت/، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين المصرى والألمانى، حيث خُصص اليوم الأول لتخريج طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة البالغ عددهم 282 خريجاً – برنامج معلوماتية الإدارة وعددهم 189 خريجاً - ومن كلية العلوم التطبيقية والفنون 245 خريجاً.



ومن المقرر تخصيص اليوم الثاني غدا/الجمعة/ من الاحتفالية لكلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية لتخريج 356 خريجاً ، و8 خريجين من برنامج التكنولوجيا الحيوية – و 72 خريجاً من كلية الحقوق والدراسات القانونية – و101 خريج من برنامج الهندسة المدنية – و146 خريجاً من برنامج الهندسة المعمارية والتطوير الحضري.



فيما تم تخصيص اليوم الثالث لكلية هندسة وعلوم المواد والبالغ عددهم 255 خريجاً – و407 خريجين من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام – و98 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.



وبدأت مراسم الحفل بعزف السلامين الوطنيين المصري والألماني.