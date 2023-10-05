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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية تدخل سافر لا يعكس الواقع

الدكتور رضا فرحات
الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

أعلن الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر رفضه بيان البرلمان الأوروبى حول الانتخابات الرئاسية المصرية ووصفه بأنه تدخل فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا يعكس الواقع بشكل صحيح ويهدف إلي تضليل الرأى العام والإساءة للدولة المصرية ولكن مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة رغم أنف كل الحاقدين.

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات الرئاسية ستدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن بيان البرلمان الأوروبي بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، ولا تعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

 

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر  الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن  البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع  انطباعات سلبية عن مصر  دون دراسة عملية على أرض الواقع، واعتماده على قشور القضايا.

 

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر ان جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية و الرد بقوة علي كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر.

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