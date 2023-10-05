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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رحلة الموت.. 280 مهاجرا غير شرعي على متن قارب خشبي صغير

صدى البلد

وصف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية القارب الخشبي المكتظ بـ 280 شخصًا والذي وصل إلى جزيرة إل هييرو في الكناري الثلاثاء الماضي هو أكثر سفينة مهاجرين ازدحامًا تصل إلى الأرخبيل الإسباني بعد اجتياز طريق المحيط الأطلنطي المحفوف بالمخاطر من غرب إفريقيا.

ووصل أكثر من 500 شخص إلى إل هييرو يوم الثلاثاء وحده، حيث استغل المهربون طقس الخريف الأكثر هدوءًا لنقل الأشخاص إلى جزر الكناري. وأفادت خدمات الطوارئ بوصول قارب آخر يحمل 79 شخصا، بينما تم إنقاذ 127 آخرين من البحر.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إن إحدى سفنها رافقت القارب الأكثر اكتظاظا بالسكان، والذي كان يحمل 268 رجلا وامرأتين و10 أطفال، إلى ميناء لا ريستينجا بعد ظهر الثلاثاء.

وبحسب الصليب الأحمر، الذي ساعد الأشخاص عند وصولهم إلى الميناء، كانت السفينة تحمل أكبر عدد من الوافدين المسجل في قارب واحد. ويعتقد أنهم انطلقوا من السنغال.

وقال تكسيما سانتانا، وهو صحفي متخصص في الهجرة ومستشار سابق لحكومة جزر الكناري الإقليمية، إنه لم ير قط هذا العدد من الأشخاص يصلون على متن قارب صغير واحد، أو كايوكو.

وكتب على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر: "طوال الوقت الذي كنت أتبع فيه هذا الطريق عن قرب، لم يسبق لي أن رأيت قاربًا صغيرًا على متنه هذا العدد الكبير من الأشخاص". "لقد كانوا محظوظين للغاية للوصول إلى الأرض. وعندما يرون المدى الذي وصلوا إليه على الخريطة، فلن يصدقوا ذلك".

وفي الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، وصل 14976 شخصًا إلى جزر الكناري، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية.

وكان طريق الهجرة إلى جزر الكناري، والذي يتكرر فيه حطام السفن، مزدحما بشكل خاص في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط.

ومنذ بداية هذا العام، توفي أو اختفى 140 شخصًا أثناء العبور، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة منذ أوائل سبتمبر.

وفي عام 2006 - عام ما يسمى "أزمة كايوكو" - وصل 36 ألف شخص إلى الأرخبيل الإسباني في قوارب صيد صغيرة وخطرة.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، بين يناير وديسمبر 2022، وصل 15682 شخصًا إلى جزر الكناري بالقوارب من غرب إفريقيا، بانخفاض قدره 30%، أو 6634 شخصًا مقارنة بالعام السابق.

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