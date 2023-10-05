عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية ينضم لحملة المصريين الأحرار لدعم السيسي

الدكتور مصطفى هديب
الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

وقع الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، استمارة انضمام الحملة الحزبية الشعبية لحزب المصريين الأحرار لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية 2024-2030.

وجاء ذلك في إطار انضمام العديد من النخب والشخصيات العامة والتكنوقراط للحملة التي أطلقها الحزب بعدما اعتبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحًا رئاسيًا له، وفق قرار كافة قيادات الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل.

كما يكثف الحزب جهوده بعد انضمام العديد من الشخصيات العامة للحملة بالإضافة إلي الآلاف المواطنين المصريين في ربوع الجمهورية ومن المصريين بالخارج.

جدير بالإشارة أن الدكتور مصطفى هديب أحد القامات العلمية الدولية وحاصل علي دكتوراة الفلسفة في المحاسبة وإدارة الأعمال الدولية من جامعة ساوث كارولينا بالولايات المتحدة، ويشغل عدة مناصب ولديه باع وخبرات عملية دولية وإقليمية ومحلية من بينها شغل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية ، والنائب الأول لجماعة Paris Eslsca Business School.

كما شغل منصب الأمين العام للغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة كراتشي – باكستان، ورئيس عدة شركات للاستثمار والاستيراد والتصدير، ومستشار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وعضو لجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي. وخبرات عدة في دول الأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين وغيرها.

كما له باع في إطار التعليم دوليا وهو محاضر بكلية إدارة الأعمال جامعة اورانجبرج الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ساوث كارولينا والخبير الأول بمؤسسة الخبراء العرب في الهندسة والادارة TEAM – مصر، وايضا التدريس في العديد من الجامعات الدولية.

كما استطاع الدكتور مصطفى هديب ان يقيم جسورا لنقل العلم والمعرفة والتطبيقات الحديثة في مجالات التعليم والتدريب من أعرق المؤسسات الدولية للوطن العربي بإنفراد مشهود في خلق شبكات علاقات عربية دولية أحدثت نقلة نوعية في عجلة التنمية البشرية، كما أبرم اتفاقيات دولية وعربية لا حصر لها، وله مشاركات وإسهامات عظيمة في المؤتمرات الدولية.

حصل علي العديد من التكريمات الدولية والعربية لانجازاته في مجال التعليم والتدريب من العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية في مصر والوطن العربي والدول الأجنبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصيات العامة الدكتور مصطفى هديب الدكتور عصام خليل إستمارة انضمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

قاض تونسي يصدر حكما ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

ترشيحاتنا

خبراء التعليم يتحدثون عن وضع المعلم وأهمية رسالته في مصر| خاص

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على يونيون سان جيلواز في الدوري الأوروبي

رد مزلزل من الجيش السوري بعد انفجار الكلية الحربية | فيديو

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر بالشئون المصرية

برئاسة حازم بدوي.. متى يبدأ التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ