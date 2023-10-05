الإصلاح والنهضة ينتقد حديث البرلمان الأوروبي عن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة

انتقد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة حديث البرلمان الأوروبي بشأن نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على أنه ليس هناك ملاحقة لمرشحي المعارضة أو أي تضييق يمارس على المرشح المحتمل أحمد طنطاوي أو غيره.

وأضاف عبد العزيز فى بيان صحفى له أن لدينا انتخابات رئاسية نزيهة بإشراف قضائي كامل يتنافس فيها أكثر من رمز من رموز المعارضة المصرية، مستنكرا مثل هذه التصريحات من البرلمان الأوروبي مطالبا إياه بانشغاله بشؤونه الداخلية وضرورة احترامه للسيادة الوطنية لمصر.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مثل هذه التدخلات لم تعد مقبولة وأنها استمرار لإرث استعماري بائد، مؤكدا بأنه ليس هناك أحد أحرص على حرية المصريين من الدولة المصرية، مطالبا كافة مرشحي المعارضة باستنكار مثل هذه التدخلات وتأكيد دعمهم للسيادة الوطنية الخالصة لمصر.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه في ظل الجمهورية الجديدة لم يعد مقبولا مثل هذه الممارسات؛ فقد مضى عهد الإملاءات الخارجية إلى غير رجعة.