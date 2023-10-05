رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أن موضوعات جوائز نوبل هذا العام والعام الماضى ، تؤكد أننا على الطريق الصحيح .

وقال صقر، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن أن يحصل عالم مصرى أو عربي على جائزة نوبل فى المستقبل ، وعلينا فقط أن ندعمهم ونقف خلفهم “ونبطل نهد فيهم وندخلهم فى صراعات ونضيّق عليهم”.

تصريحات رئيس أكاديمية البحث العلمي

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قائلاً : أتوقع ان العالم العربي القادم الذي سيحصل على جائزة نوبل ، سيكون من الأردن ثم المغرب أو مصر.

وقال : آن الاوان لعودة مشروع الطريق إلى نوبل للحياة وهو من احب المشاريع إلى قلبى وهناك كانت بدايتى وسيكون هو ايضا حسن الختام بالاكاديمية ، مضيفا : من وجهة نظري ان ما نفعله فى مشروع الجينوم المرجعي نسير فى نفس اتجاه الحصول على الجائزة.

واستكمل صقر، تصريحاته : “ان شاء الله نفكر فى مبادرة لصناعة علماء متميزين ونطور مبادرة RESPECT بالاكاديمية”.