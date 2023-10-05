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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أن موضوعات جوائز نوبل هذا العام والعام الماضى ، تؤكد أننا على الطريق الصحيح .

وقال صقر، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يمكن أن يحصل عالم مصرى أو عربي على جائزة نوبل فى المستقبل ، وعلينا فقط أن ندعمهم ونقف خلفهم “ونبطل نهد فيهم وندخلهم فى صراعات ونضيّق عليهم”.

تصريحات رئيس أكاديمية البحث العلمي

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قائلاً : أتوقع ان العالم العربي القادم الذي سيحصل على جائزة نوبل ،  سيكون من الأردن ثم المغرب أو مصر.

وقال : آن الاوان لعودة مشروع الطريق إلى نوبل للحياة وهو من احب المشاريع إلى قلبى وهناك كانت بدايتى وسيكون هو ايضا حسن الختام بالاكاديمية ، مضيفا : من وجهة نظري ان ما نفعله فى مشروع الجينوم المرجعي نسير  فى نفس اتجاه الحصول على الجائزة.

واستكمل صقر، تصريحاته : “ان شاء الله نفكر فى مبادرة لصناعة علماء متميزين ونطور مبادرة RESPECT بالاكاديمية”.

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