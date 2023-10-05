توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي الوادي الجديد وتشونام بكوريا الجنوبية

وقعت جامعة جنوب الوادي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك ومركز أبحاث الالكترونيات الضوئية بجامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية.

وقال حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن مذكرة التفاهم سوف تنصب على تسهيل التعاون وتعزيز العلاقة بين المؤسستين وتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات البحث العلمي وغيرها من الأنشطة، ووضع آليات للتعاون المشترك بين الجامعتين من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

من جانبه قال البروفيسور جون هيوك كيم مدير المركز إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الوادى الجديد في مجالات التعاون المشترك، تأتى فى اطار تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تخصص الطرفين، والتعاون في مجالات البحث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس، بالاضافة إلى التبادل الطلابي بين الجامعتين والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتقديم بعض المنح الدراسية، واقامة الأنشطة والفعاليات الاكاديمية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال البحث العلمي.