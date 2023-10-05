سموحة يفوز على المقاولون العرب ويتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا

حقق فريق سموحة الفوز على المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها على استاد الإسكندرية ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لنادي سموحة مصطفى البدري في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل جوزيف أوتشايا لنادي المقاولون العرب في الدقيقة 28 ، ونجح فادي فريد في تسجيل الهدف الثاني لنادي سموحة في الدقيقة 39.



تشكيل سموحة

حراسة المرمى : الهاني سليمان

خط الدفاع : محمود وحيد - أحمد حكم – محمد المغربي – شريف رضا

خط الوسط :عمرو قلاوة – حمدي علاء – أحمد خالد

خط الهجوم : لحسن دحدوح - مصطفى البدري - فادي فريد



تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع :أحمد علاء ، لؤي وائل ، عماد الدين أبو بكر

خط الوسط : جوزيف أوشايا ،أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، محمد شوقي غريب

خط الهجوم :عبدالرحمن جبنة ، محمد سالم ، أمادو نياص

وبهذه النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 7 ليتصدر الدور مؤقتا فيما تجمد رصيد المقاولون العرب بنقطة وحيدة.