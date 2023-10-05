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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في دولة جديدة.. أمريكا تستعد لنشر رؤوس نووية بأوروبا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت الرئيسة التنفيذية الجديدة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان)، ميليسا بارك، إن الولايات المتحدة يمكن أن تنشر رؤوسًا نووية إضافية على الأراضي البريطانية.

وحسب وسائل إعلام روسية، أوضحت بارك، أنه تم بالفعل نشر حوالي 100 رأس نووي في خمس دول أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت بارك: “الأرقام المتوفرة لدي، وأفترض أنها حديثة، هي أن نحو 100 سلاح نووي أمريكي موجود في خمس دول في حلف شمال الأطلسي، وهي بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا، وتشير البيانات إلى أنهم سينشرون رؤوس نووية في بريطانيا أيضا”.

وذكّرت أن روسيا وعدت بوضع أسلحة نووية على أراضي بيلاروس رداً على وجود رؤوس نووية أمريكية في دول الناتو.

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وسبق أن أفاد تقرير “آيكان” أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع إلى 82.9 مليار دولار في عام 2022.

وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة أنفقت معظم هذه الأموال.

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