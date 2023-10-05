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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ"مصر أكتوبر" يستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية

أحمد حلمي ، الأمين
أحمد حلمي ، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية

استنكر المهندس أحمد حلمي ، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته اليوم والذي طالب  بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، قائلا: "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول".

وأضاف "حلمي" في بيان له، على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بالمخالفات الجسمية التي تقوم بها الدول الكبرى ويرفضها المجتمع الدولي والقوانين الدولية، بدلا من أن يتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوربي ما هو إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالأسكندرية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتم بشفافية ونزاهة، مضيفا:" هناك حياد وشفافية من جانب الأجهزة المعنية، فكل  مواطن يمارس حقه  القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه دون تضييقات".

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، مطالبا الجميع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وأن تحترم جميع الدول والبرلمان الأوروبي استقلال الدولة المصرية.

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