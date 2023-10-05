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رئيس التحرير
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أخبار البلد

أيمن عبدالمجيد: التلاحم في نصر أكتوبر درس لمجابهة تزييف الوعي العربي

صدى البلد

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إن التلاحم العربي في مواجهة العدوان الصهيوني عقب 5 يونية 1967، الذي بلغ ذروته في السادس من أكتوبر 1973، كان أحد أهم عوامل الانتصار واستعادة الكرامة العربية.


وأضاف عبدالمجيد -خلال الاجتماع التشاوري للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، اليوم /الخميس/، بمقر نقابة الصحفيين المصريين- بالتزامن مع احتفالات أكتوبر المجيد، أن درس التلاحم العربي في مواجهة العدوان الصهيوني يجب أن يبني اتحاد الصحفيين العرب عليه، باعتباره منظمة عربية بالغة الأهمية تضم في عضويتها نقابات وجمعيات الصحفيين بالوطن العربي وهم قادة الوعي المحاربين على ثغور الوعي.


وشدد عبدالمجيد على أهمية تنظم برامج تدريبة تخلق قيمة مُضافة في قدرات الصحفيين، ووضع استراتيجيات للإعلام العربي تعزز من قدرة ودور قادة الرأي في مجابهة حروب الجيل الرابع التي تستهدف تزييف وعي الشعوب العربية وهدم بنيانها من الداخل، مؤكدًا أن دور الصحافة والإعلام العربي على جبهات الوعي لا تقل خطورة وبطولة عن دور الجيوش في حماية استقرار وسلامة مؤسسات وبنيان الدولة الوطنية.


وكانت الأمانة العامة التشاورية عقدت بنقابة الصحفيين المصريين، برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميري الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وحاتم زكريا الأمين المالي، وعدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد رئيس جمعية الصحفيين الكويتيين، وعبدالله البقالي نائب رئيس الاتحاد، و د. محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، والدكتور عبدالله الجحلان الأمين العام لجمعية الصحفيين السعوديين، وعبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، موسى دلهي نقيب الصحفيين في موريتانيا وعابي فارح الأمين العام لنقابة الصحفيين الصوماليين.

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