42 حزبا سياسيا تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية

استنكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢ حزبا سياسيا بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية فى بيان صحفى له أن مصر دولة مستقلة وترفض أى تدخل فى شئونها الداخلية كما ترفض أى إملاءات خارجية.

وذكر النائب تيسير مطر أن البرلمان الأوروبي يتحدث للأسف بلسان أهل الشر وجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها وأن سجل البرلمان الأوروبي فى التعامل مع مصر سجل مشبوه.

وأشار النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أن مصر لا تنتظر دروس من أحد وأن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة ونقول لأعضاء البرلمان الأوروبي كفاكم كذب.