إجراء عاجل من تركيا لتمديد مهام جيشها في دولتين عربيتين

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، تقديم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام قوات الجيش التركي في العراق وسوريا.

وقالت الرئاسة التركية، إن “استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق أمور تؤثر على الاستقرار الإقليمي”.

وفي وق تسابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”،، إنها أسقطت طائرة مُسيرة تركية في سماء سوريا دفاعا عن النفس، مشيرة إلي أن الحادثة لن تؤثر على علاقة واشنطن مع أنقرة.

وأكد البنتاجون، أنه “يعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا لما لها من تأثير على أنشطة محاربة داعش”.

كما كشف مسؤول أمريكي، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.