عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من تركيا لتمديد مهام جيشها في دولتين عربيتين

الجيش التركي
الجيش التركي

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، تقديم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام قوات الجيش التركي في العراق وسوريا.

وقالت الرئاسة التركية، إن “استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق أمور تؤثر على الاستقرار الإقليمي”.

وفي وق تسابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”،، إنها أسقطت طائرة مُسيرة تركية في سماء سوريا دفاعا عن النفس، مشيرة إلي أن الحادثة لن تؤثر على علاقة واشنطن مع أنقرة.

وأكد البنتاجون، أنه “يعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا لما لها من تأثير على أنشطة محاربة داعش”.

كما كشف مسؤول أمريكي، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.

 

وأكد المسئول الذي لم يكشف عن هويته، أن إسقاط مسيرة تركية فوق شمال شرق سوريا، كان بسبب تحليقها قرب القوات الأمريكية ولم تبتعد رغم إجراء اتصالات معها.

العراق سوريا الجيش التركي حزب العمال الكردستاني داعش الرئاسة التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

قاض تونسي يصدر حكما ضد عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

موضوعات متعلقة

أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

البنتاجون: أسقطنا طائرة مسيرة تركية في سوريا دفاعا عن النفس

في دولة جديدة.. أمريكا تستعد لنشر رؤوس نووية بأوروبا

لإنقاذ الرئيس السابق.. هيئة الدفاع عن ترامب تلجأ لحيلة قانونية

بعد هجوم روسي كبير.. طلب عاجل من زيلينسكي لقادة الغرب

مسئول أمريكي يكشف سرا خطيرا عن إسقاط الطائرة المسيرة التركية فوق سوريا

تحرك عراقي بعد الأزمة الحدودية مع تركيا

"أصابنا الجنون".. ذعر في أوكرانيا بعد عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

ترشيحاتنا

برئاسة حازم بدوي.. متى يبدأ التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات عمله؟

إجراء عاجل من تركيا لتمديد مهام جيشها في دولتين عربيتين

42 حزبا سياسيا تستنكر بيان البرلمان الأوروبي بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية

شهب التنين تغزو سماء مصر.. هل تتسبب في أضرار؟ أستاذ فلك يجيب

أنا نجار.. رد غريب من بوتين بشأن العلاقات الروسية اليابانية

دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية مبهجة.. هيدي كرم تستعرض جمالها | شاهد

تظاهرة في حب الطبيب.. تفاصيل الحالة الصحية لـ هاني الناظر

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

تطورات حالة الطقس في مرسى مطروح.. الأمطار توقفت| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ