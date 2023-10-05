حزب أبناء مصر: بيان البرلمان الأوروبي كاذب ومرفوض

هاجم المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، البرلمان الأوروبي الذي أصدر بيانا في جلسته اليوم الخميس حول مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن المعارضة، قائلا إنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، ويهدف إلى نشر أكاذيب مضللة.

وقال مدحت بركات فى بيان صحفي، إن قرارات البرلمان الأوروبي اليوم جاءت لتعكر صفو العرس والاستحقاق الدستوري الذي تقبل عليه الدولة المصرية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 كما أنه يأتي في وقت يحتفل فيه المصريون جميعًا بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

حزب أبناء مصر يرفض بيان البرلمان الأوروبي

وأضاف رئيس حزب أبناء مصر، أن بيان البرلمان الأوروبي يطالب بعدم ملاحقة المعارضة والإفراج عن متهم في قضية سب وقذف، معلقا: "كيف يتدخل البرلمان الأوروبي إلى هذا الحد ويشكك في نزاهة القضاء المصري؟.. غير مقبول تمامًا ويجب على الجميع احترام استقلال الدولة المصرية".

وتابع مدحت بركات خلال حديثه، أن البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العام حيث أنه يضم أكاذيب ومعلومات مضللة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية تديرها جهة مستقلة وهي الهيئة الوطنية للإنتخابات.