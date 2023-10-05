يحملون صور السيسي.. الشراقوة يهتفون في وجه الطنطاوي: مش عايزينك.. فيديو

شهدت محافظة الشرقية مظاهرات رافضة لترشح مرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي، ومؤيدين الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر المتظاهرون بالآلاف يحملون صورا للرئيس عبد الفتاح السيسي وهم يهتفون: مش عايزين أحمد الطنطاوي.

وكان قد وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة مهمة للمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي ، قائلا "أنت لا تتوقف عن الإساءة وتسعى دائما إلى التشكيك والادعاءات بالكذب”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، “ازاى الشعب المصري ينتخب واحد غامض ومبيتكلمش بحقائق، وانت مشكلتك الحقيقية في جمع 25 الف توكيل ”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “متوقع منك تعمل الكتير خلال الفترة القادمة من إدعاءات كاذبة".