إصابة 5 ضباط و3 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية تركية بسوريا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بإصابة 5 ضباط شرطة و3 جنود في هجوم صاروخي لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية شمال سوريا.

وكانت الرئاسة التركية، أعلنت اليوم الخميس، تقديم مذكرة للبرلمان لتمديد مهام قوات الجيش التركي في العراق وسوريا.

وقالت الرئاسة التركية، إن “استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق أمور تؤثر على الاستقرار الإقليمي”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”،، إنها أسقطت طائرة مُسيرة تركية في سماء سوريا دفاعا عن النفس، مشيرة إلي أن الحادثة لن تؤثر على علاقة واشنطن مع أنقرة.

وأكد البنتاجون، أنه “يعارض أي عملية عسكرية تركية ضد حزب العمال الكردستاني في سوريا لما لها من تأثير على أنشطة محاربة داعش”.

كما كشف مسؤول أمريكي، عن سبب استهداف مقاتلة "إف 16" لطائرة تركية مسيرة في شمال شرق سوريا.