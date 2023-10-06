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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الجيش استطاع كسر حاجز الخوف وسطر ملحمة كبرى في 73.. مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: الجيش استطاع كسر حاجز الخوف وسطر ملحمة كبرى في 73
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 50 عاما ذكرى الانتصار المجيد الذي تحقق في أكتوبر بفضل تضحيات أبنائنا من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كان هناك ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي تحدث عن رفض المصريين للهزيمة، وأن الجيش بعد نكسة 67 استطاع أن يكسر حاجز الخوف وفارق القوة، وسطر ملحمة كبيرة.

 

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل
قال الإعلامي محمد علي خير، إن الحكومة ستطلق مبادرة لخفض الأسعار في الأسبوع المقبل.

وأضاف الإعلامي محمد علي خير، خلال تقديمه برنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "رئيس الوزراء عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع رؤساء الغرف التجارية واتحاد الصناعات وقال إن الحكومة قد رصدت في الأسواق زيادات في أسعار السلع الغذائية وطالبهم بجدول لتخفيض الأسعار".

 

إصدار بطاقات انتخابية بطريقة برايل تسهيلا على ذوي الإعاقة البصرية
قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، إنه تم توقيع بروتوكول ثلاثي مع وزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضحت كريم  خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي ام سى"، أن البروتوكول يهدف الى دمج وإتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

غادة عبد الرازق: 30 سنة باخد علاج نفسي.. فيديو
حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتاها.

وتحدثت غادة عبد الرازق، عن معاناتها مع المرض النفسي، قائلة: "بقالي 30 سنة بأخد علاج نفسي، وده مش عيب".

 

هاني الناظر: العلم حل مشكلة وقود الصواريخ إبان حرب أكتوبر 1973
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث سابقا، إنه كان للعلم دور هامة خلال انتصار حرب أكتوبر 1973.

وأوضح هانى الناظر، خلال حواره مع، برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، تقديم أحمد فايق، أن العلماء تعاونوا مع القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر فى فك شفرة "الوقود الروسي" المشغل للصواريخ وتصنيعه محليا.

 

حماة الوطن: نرفض بيان البرلمان الأوروبى بشأن مصر
أبدي الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، رفض الحزب بيان البرلمان الأوروبى بشأن الاوضاع فى مصر .
وقال عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، أن بيان البرلمان الأوروبى لا يمت للآداب البرلمانية بصلة، فمصر دولة ذات سيادة.

 

تفاصيل إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالصواريخ خلال حرب أكتوبر.. فيديو
كشف اللواء مجدى فؤاد "شارك فى حرب أكتوبر 1973" تفاصيل إسقاط أول طائرة إسرائيلية بالصواريخ المصرية.

وأوضح مجدى فؤاد خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "دى ام سى"، تقديم أحمد فايق، أن الصواريخ المصرية أمنت الضربة الجوية الأولى عبر الـ 220 طائرة الساعة الثانية ظهرا.

 

أحد أبطال سلاح الطيران بنصر أكتوبر: خضنا ملحمة وتمنيت الشهادة في الحرب
أبدى اللواء طيار محمد صلاح عارف، أحد أبطال حرب أكتوبر، إعجابه بالقرار الجريء الذي اتخذه الرئيس السادات بالبدء في الحرب على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973.

وأكد أن هذا القرار كان نابعًا من إيمان السادات بقدرات القوات المسلحة المصرية وثقته في قدرتها على تحقيق النصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الصعبة التي كانت تواجهها مصر في ذلك الوقت.

 

بعد صدق تنبؤاته بشأن زلزال اليابان .. تحذير عاجل من العالم الهولندي للمنطقة العربية
يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس سيظل حديث العالم خلال فترة طويلة من الزمن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أنه أول شخص نجح في التنبؤ بالزلازل، وصدقت تنبؤاته بالفعل في عدد من الملفات المختلفة خلال الفترة الأخيرة، على وكان منها التحذير بشأن زلزال المغرب، فضلا عن زلزال تركيا وسوريا والذي كان شهرته من الأساس.

العالم الهولندي الذي زعم أنه لديه القدرة في التنبؤ بمواعيد الزلازل والكوارث الطبيعية، كان قد حذر منذ ساعات من إمكانية حدوث زلازل وموجات مد تسونامي في مناطق الفلبين واليابان وتايوان، مضيفا الخرائط التي تثبت ذلك، مطالبًا هذه الدول بأن تظل في حالة تأهب في الفترة الحالية. 

 

سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية شاركت بانتصارات أكتوبر في سن 21 عاما
قالت سيدة الكمشوشى، إحدى بطلات حرب إكتوبر خلال خدمتها بمستشفى السويس، إنها التحقت بالمستشفى فى سن 19 سنة وبعد عامين من انتقالها نشبت الحرب، إى عندما بلغت 21 عاما. 

وأوضحت سيدة الكمشوشى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن الحرب بدأت خلال إجازتها، فقطعت الإجازة وعادت للمستشفى مباشرة فى نفس اليوم الذي بدأت فيه الحرب.

مصطفى بكري القوات المسلحة خفض الأسعار الغرف التجارية الهيئة الوطنية للانتخابات

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