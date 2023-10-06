أخبار التعليم| موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024...رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس أكاديمية البحث العلمي يعلن اقتراب مصر من جائزة نوبل

أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أن موضوعات جوائز نوبل هذا العام والعام الماضى ، تؤكد أننا على الطريق الصحيح .

رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: نقدم للمجتمع المصري نظاما تعليميا مبتكرا

أكد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة منذ إنشائها تضع جودة التعليم وتميزه ميثاقا، مشيرا إلى أنها قدمت للمجتمع المصري نظاماً تعليمياً مبتكراً يسمح بإعداد الطلاب والخريجين للحصول على خلفية علمية قوية للغاية مع مستوى عال من الخبرة العملية والمهارات الشخصية الممتازة.

بعد جدل إغلاق كليات قمة..خبير: مقترح غير مقبول بدون دراسة مستفيضة |خاص

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية في الساعات الماضية بعدما ظهرت مطالب برلمانية تطالب بـ اغلاق كليات قمة في مصر، الأمر الذى افزع عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور خاصة وأن المطالب تنادى بتحجيم عدد الطلاب في كليات ذات كثافة طلابية كبيرة للغاية وهي كليات : الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام.

موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن موعد انطلاق المسابقة الجديدة لوظيفة معلم مساعد 2024

الجامعة المصرية اليابانية تنظم أعمال المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة

تنظم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المؤتمر العربي الثاني للملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والغش التجاري فـي ظل الثورة الصناعية الرابعة، بعنوان "تجارب دولية وعربية" في 23 من شهر أكتوبر الحالي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

جولات تفقدية وانتظام للدراسة ولقاءات تعريفية بألسن عين شمس

بدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٣٢/٢٠٢٤، منذ اللحظات الأولى وسط حزمة من الإجراءات التى اتخذتها كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.