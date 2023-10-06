أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نص قرار حرب أكتوبر بخط يد السادات

أخبار مصر... قال السادات في التوجيه الإستراتيجي بناءً على التوجيه السياسي العسكري الصادر لكم منى فى أول اكتوبر 1973 وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والاستراتيجى قررت تكليف القوات المسلحة بتنفيذ المهام الاستراتيجية ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وثيقة نادرة.. تفاصيل توجيه السادات لوزير الدفاع بـ انطلاق حرب أكتوبر لتحرير سيناء

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

الحكومة تتحرك لمواجهة السيول.. انتقال سيارات شفط المياه من الإسكندرية والبحيرة لـ مطروح

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، موقف التعامل مع السيول، التى تعرضت لها المحافظة فى الساعات الأخيرة.

أديرت منه أعظم حرب في التاريخ.. القصة الكاملة لقصر الطاهرة وحرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أصابت العدو بالشلل|200 طائرة مصرية أنهت على أسطورة الجيش الذي لا يقهر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

6 آلاف كرتونة مواد غذائية وملابس من التحالف الوطني لـ متضرري أمطار مطروح

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، الخميس، قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غذائية و 2 طن لحوم و3000 لحاف وبطانية بجانب الآلاف من قطع الملابس لتوزيعها علي أهالي محافظة مرسي مطروح جراء موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة.

القوات البحرية في حرب أكتوبر| إغلاق باب المندب.. وضرب أهداف العدو في قلب سيناء

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة موجة الطقس السيء التي ضربت محافظة مطروح منذ أمس أولًا بأول.

رئيس تنشيط السياحة لـ"صدى البلد": نروج 3 منتجات جديدة بتوب ريزا الفرنسي

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، أننا التقينا منظمى الرحلات في معرض توب ريزا السياحي بباريس ، لعرض مستجدات المنتج السياحي المصري بالاضافة الي وجود 3 منتجات سياحية جديدة، ولكننا ركزنا هذا العام تطوير منطقة الأهرامات في ظل وجود المتحف المصري الكبير والاكتشافات الأثرية في سقارة بالإضافة إلى مطار سفنكس.

ملاحم قوات الدفاع الجوي في حرب أكتوبر| العدو يفقد ثلث طائراته.. وتحطيم الذراع الطولى لإسرائيل

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أكبر تمهيد نيرانى في التاريخ..المدفعية المصرية تدمر مواقع العدو وتحول حصونه لكتل من اللهب

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أبطال خلف خطوط العدو.. المظلات المصرية تقتحم الحصون الإسرائيلية في خط برليف وتكبد تل أبيب خسائر فادحة في الثغرة

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الطائفة الإنجيلية لصدى البلد: المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني مقدس

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني مقدس، وأن كل صوت له قيمة، وأن من يريد استقرار الوطن عليه أن يخرج ويشارك في الانتخابات، لافتا إلى أن الصوت أمانة

50 عاما على النصر|أهم العمليات العسكرية ضد إسرائيل من 67 لـ الاستنزاف

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

لطلاب المدارس والجامعات.. خصومات تصل إلى 97% على تذاكر قطارات السكة الحديد| تفاصيل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

30 شركة هندية كبرى تعتزم ضخ استثماراتها في مصر

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع ممثلي 30 من الشركات الهندية الكبرى على هامش ملتقى الأعمال المصري الهندي المنعقد في شرم الشيخ بحضور ممثلى 1200 شركة هندية في القطاعات المختلفة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

صراخ وعويل على جبهة إسرائيل.. ماذا فعلت قوات الصاعقة مع العدو في حرب أكتوبر ؟

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لرغبة السعودية في تنظيم كأس العالم 2034

أعلن مجلس الوزراء المصرى، دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في الترشح لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2034.

نزل بئر الدفن.. وزير السياحة يتفقد الكشف الأثري في سقارة| صور

تفقد اليوم، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار و العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن بئر جديد مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية، رافقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة.

تفاصيل لقاء مدبولي بممثلي 30 شركة هندية.. حوافز ودعم غير مسبوق للمستثمرين| صور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا في مدينة شرم الشيخ مع مُمثلي 30 من أبرز الشركات الهندية المُشاركة في مُلتقى الأعمال المصري – الهندي والنسخة رقم 21 من المُلتقى الهندي السنوي لـ"اتحاد جمعيات المُطورين العقاريين الهندية - ناتكون 2023".

مآساة حتى الموت.. شهادات مذلة لقادة إسرائيل عن حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.