الرائد سمير نوح : دمرنا يوم 14 أكتوبر مستودعات بترول العدو في رأس شراتيب

قال الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إن المجموعة عبرت من رأس غارب يوم 14 أكتوبر لتدمير مستودعات بترول العدو في رأس شراتيب، وصادف وصول اللانشات وقت الجزر، فتوقفت اللانشات في الرمال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنهم نزلوا من اللانشات وتوجهوا للتانكات وفجروها، وأصدر القائد إبراهيم الرفاعي الأوامر بالعودة، وفي الوقت نفسه تقدمت قوات العدو وأخذت تضرب ضربا عشوائيا.

وتابع أنه نزل في المياه ودفع اللانش ليخرج من الرمال إلى الماء، ولكن القبطان وسام قائد اللانش تحرك به فورا، وتركوه منفردا، فقرر العودة سباحة، وبعد 5 دقائق عاد اللانش وانتشله.