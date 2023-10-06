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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرائد سمير نوح: القبطان وسام حافظ راوغ طائرة إسرائيلية بلانش بحري 10 مرات

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال الرائد سمير نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال، إن أحد اللانشات تعطل خلال الهجوم على تمركزات العدو في شرم الشيخ ورأس محمد، فقرر القبطان وسام حافظ تفجير اللانش، لكن اللانش تحرك على اللحظة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن إحدى الطائرات هاجمت اللانش 10 مرات لكن القبطان وسام راوغ ضربات الطائرة ونجا منها في كل مرة، لأنها كانت تطلق الصواريخ أمام اللانش لحساب حركته، فكان يغير السرعة والاتجاه كل مرة تطلق فيها الطائرة الصواريخ، وأشهد له بكفاءة غير عادية في القتال البحري.

وتابع أن اللانشات أكملت مهمتها وعادت بنجاح إلى جزيرة شدوان، وحين اقتربت لانشات العدو خشيت من نيران المدفعية المصرية في جزيرة شدوان فأوقفت المطاردة وتراجعت.

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