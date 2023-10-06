إصابات في هجوم على قاعدة تركية بسوريا

ذكرت وكالة "دوغان" للأنباء التركية الخاصة أن مسلحين أكرادا شنوا هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية تركية في شمال سوريا مساء يوم الخميس، مما أدى إلى إصابة خمسة من أفراد الشرطة وثلاثة جنود وسط تصاعد العنف في المنطقة.

وقالت إن القوات التركية ردت بإطلاق الصواريخ بعد أن أصاب الهجوم الذي كان مصدره منطقة تل رفعت الريفية في شمال غرب سوريا القاعدة في منطقة دابق.

وأضافت أن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات في تركيا.

وكان جهاز الاستخبارات الوطنية التركي قد نفذ ضربات في سوريا على أهداف للمسلحين الأكراد، بعد تفجير في أنقرة، مطلع الأسبوع الجاري، وفق قول مصدر أمني تركي، يوم الخميس.

وأضاف المصدر في بيان سابق أن وحدات المخابرات استهدفت منشآت وشخصيات كبيرة في حزب العمال الكردستاني المحظور.