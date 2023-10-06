نائب بالشيوخ : مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية .. والسيسي حقق نهضة شاملة

قال النائب إيهاب الهرميل، عضو مجلس الشيوخ، إن الحراك السياسي في مصر في الفترة الحالية لم نشهد له مثيلًا على مدى العقود السابقة، وهو ما يشير إلى وجود مشهد ديمقراطي حقيقي يجري في مصر من خلال الانتخابات الرئاسية. وأكد أن مصر تعيش حاليًا في أزهى عصور الديمقراطية.

وأشار النائب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتحقيق نهضة شاملة خلال فترة رئاسته للبلاد التي استمرت 8 سنوات، حيث تم تطوير البنية التحتية والعمل على تحسين الأوضاع في مختلف المجالات لمواكبة التقدم العالمي.

وأوضح النائب أن مصر كانت تعاني من تأخر كبير خلال الـ 30 سنة الماضية، وأن الرئيس السيسي قاد جهودًا كبيرة لإعادة هيكلة البنية التحتية وتطوير البلاد، مما أدى إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم. وأشار إلى أن مشروع حياة كريمة ساهم في تحسين أوضاع الفقراء والمحتاجين.