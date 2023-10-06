"الجيل الديمقراطي" يستنكر بيان البرلمان الأوروبي ضد مصر: معلوماته من منظمات مشبوهة

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بيان البرلمان الأوروبي الذي صدر خلال جلسته اليوم وطالب بوقف المضايقات المزعومة التي يتعرض لها بعض المرشحين المحتملين في مصر.

وأكد الشهابي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البرلمان الأوروبي يستند في معلوماته إلى منظمات حقوقية مشبوهة وممولة وذات أجندات سياسية معينة، وأنه لا توجد أي تضييقات على المواطنين الراغبين في تقديم توكيلات دعم لأي مرشح رئاسي محتمل في مصر.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن مصر قامت بتحقيق طفرة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال عهد الرئيس السيسي، وأنها لا تقل عن أي دولة أوروبية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان.