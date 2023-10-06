شيوخ القبائل العربية: سيناء تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

عبّر علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، عن تهنئته للشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وأكد أن سيناء ليست ملكًا لأهلها فقط، بل هي جزء من وحدة مصر وتعود لكل المصريين.

وأضاف فريج أن سيناء تعيش في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عصرها الذهبي، وأن الرئيس السيسي قام بربط سيناء بباقي محافظات مصر بمشروعات تنموية وبنية تحتية تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة حياة السكان.

وأكد رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية أهمية سيناء في الأمن القومي المصري، حيث أن أي تهديدات تواجه مصر عادةً تأتي من الجهة الشرقية، وأشاد بجهود القوات المسلحة المصرية والتعاون مع شيوخ قبائل سيناء في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.