«مفيش حد في حياتي غيرك وماما».. جملة أوقعت أميرة وقادتها للطلاق

قصة حب عاشتها أميرة مع زميلها «سيد» في الجامعة، كانت تحلم بيوم التخرج لأنه السبيل الوحيد الذي سيجعل سيد يتقدم لخطبتها من أسرتها وليس لانتهاء عناء الدراسة والمذاكرة، خاصة وأنها كانت ترى في سيد الشخص المحترم الودود الذي أقر لها قبل التقدم لها بأن لا أحد مهم في حياته سواها ووالدته وأن ليس له علاقة بنساء آخريات.



كانت الوظيفة جاهرة فور تخرج سيد من الجامعة حيث عمل عند أقاربه، وحاول سيد إقناع والدته للذهاب معه لخطبة حبيبته، ولكن سيد أِعر أسرة خطبيته أنهم في حالة مادية متعسرة وأن المرتب الذي يتقاضاه على قدر معيشته هو ووالدته، وأن إمكانياته لن تسمح سوى بشقة إيجار وأن عليهم مساعدته في تجهيز تلك الشقة.



حاول أهل أميرة التراجع عن تلك الخطبة ولكن أميرة أصرت على حبها الأول الذي لا تريد بديلًا عنه حتى لو كان مليونير وأنها تريد أن تحيا حياتها القادمة مع حبيبها، وافق الأهل على مضض، وانتقلت أميرة برفقة زوجها سيد إلى الشقة الإيجار وبعد نقل الأثاث الغالي والأجهزة المتطورة التي اشترتها أسرة أميرة.



بعد انتهاء شهر العسل وجدت أميرة باب الشقة يدق وإذا بحماتها اتية بحقائبها تطلب ابنها مؤكدة أنها تقوم بتوضيب شقتها وإعادة دهانها وتريد أن تمضي تلك الفترة في شقة نجلها الذي رحب على الفور بتلك الزيارة على عكس الزوجة التي أحست أنهما يتعمدان الجلوس دائمًا مع بعضهما البعض والتحدث بهمس وعندما تحاول الدخول في مناقشة يقومان بتغيير الموضوعات.



عاد سيد إلى عمله ليترك زوجته مع والدته التي انتهرت فرصة غياب ولدها وبدأت في المغالاة في الطلبات من زوجة الابن المسكينة التي لبتها جميعا وبعد ذلك قامت بشتمها فاشتكت لزوجها الذي قال لها : ربنا فوق وأمي تحت، انهارت الزوجة بعدما اعتدى عليها زوجها لشكواها الدائمة من والدته فاضطرت الى ترك المنزل والذهاب الى أسرتها وعادت لشقتها لتجمع باقي ملابسها لتجد مفتاح الشقة لايفتح وعلمت من حارس العقار أن زوجها ووالدته قام بتغيير كالون الشقة وأخذ كل محتويات الشقة بعد تسليم الشقة الإيجار للمالك.



تقدمت أميرة بدعوى طلاق للضرر من زوجها أمام محكمة أٍرة أكتوبر مطالبة بكافة حقوقها ورد المنقولات التي استولوا عليها.