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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

أرشيفية
أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب لبيب محمد لبيب ضميدي 19 عاماً، من  حوارة جنوب نابلس متأثراً، بإصابته برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت  في البلدة.

ومساء أمس الخميس، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا مشددا على مدينة نابلس بالضفة الغربية بعد عملية إطلاق نار استهدفت سيارة إسرائيلية قرب حوارة جنوب المدينة.

اشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي وشباب فلسطينيين في مدينة نابلس

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وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها في بلدة حوارة جنوب نابلس

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.

وأطلق مسلح فلسطيني مساء الخميس النار على سيارة إسرائيلية قرب حوارة دون إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي إن، «قواته عثرت على آثار طلقات نارية في مركبة إسرائيلية، وبعد إجراء عمليات المسح عثرت على حقائب ظهر في المنطقة لا يوجد ضحايا».

وأضاف الجيش أن قواته قامت بتنفيذ حصار وبدأت في مطاردة المنفذ.

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