حزب مستقبل وطن : انتقادات البرلمان الأوروبي غير مقبولة ومرفوضة بشدة

عبر عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عن رفضه لبيان البرلمان الأوروبي المتعلق بالانتخابات الرئاسية في مصر، واعتبره محاولة لتشويه صورة العملية الانتخابية في مصر.

وشدد هلال على أن الحقيقة يجب أن يشهد عليها من يتواجدون في مصر ويشهدون عملية الانتخابات بأنفسهم.

كما أشار هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة والمذاع عبر القناة الأولي، إلى أن هذه الانتقادات من البرلمان الأوروبي غير مقبولة ومرفوضة بشدة، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر تتم بشكل شفاف ونزيه، وأن الوطنيين المصريين يدعمون هذه العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر من قبل منظمات دولية أو جهات أجنبية.