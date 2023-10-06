أحد أبطال رأس العش: المعركة استمرت حتى انسحب العدو نتيجة الخسائر الكبيرة

أكد حسني سلامة، أحد أبطال معركة رأس العش، مشاركته في حرب الاستنزاف لمدة 3 سنوات حيث اكتسب العديد من الخبرات وتدرب على العديد من أنواع الأسلحة، لافتا إلى أنه شعر بالسعادة عندما شارك في حرب أكتوبر وأكد أهمية معركة رأس العش في رفع الروح المعنوية للقوات المصرية.

وتحدث خلال مداخلة هاتفية بقناة الاولي المصرية، عن دوره كقائد ثاني للفصيلة في معركة رأس العش ومهمته في منع العدو الإسرائيلي من دخول بور فؤاد، وأكد أن المعركة استمرت حتى انسحب العدو نتيجة الخسائر الكبيرة التي مني بها.

وأشاد بالقائد صالح فضل وأكد دعمه المستمر واستفادته من قدراته خلال فترة تواجدهما معًا، وأشار إلى أهمية الذكريات التي عاشها خلال تلك الفترة.