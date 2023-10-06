إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة ومعابر غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة يومي الجمعة والسبت، بمناسبة عيد "بهجة التوراة" (سيمحات توراه) اليهودي.

وأفاد الجيش في بيان بأن "الإغلاق تقرر بناء على تقييم الوضع الأمني وقرار من المستوي السياسي".

وأضاف البيان أن الإغلاق يبدأ "من منتصف الليلة الخميس- الجمعة 6 أكتوبر الجاري؛ أما رفع الإغلاق سيتم في منتصف ليلة السبت - الأحد 7 أكتوبر، وسيسمح فقط بمرور الحالات الإنسانية الطبية والاستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة.

وبحسب البيان، ذكر الجيش "أن رفع الإغلاق سيتوقف على تقييم الأوضاع".