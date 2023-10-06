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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. تفاصيل الحصول على برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

تفاصيل الحصول على برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن "برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية"، عن دعوة جميع الباحثين الشباب العاملين بالجامعات والمراكز البحثية ومراكز البحث والتطوير، الذين حصلوا على درجة علمية بحد أدنى دكتوراه، للتقدم لهذا البرنامج .


جامعة القاهرة: 4 خطوات لتسديد رسوم الكتب الإلكترونية أونلاين


وأعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلانا مهما لجميع الطلاب بشأن سداد رسوم خدمة الوسائط الالكترونية.


لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب
 

 

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب
 

 


 

الأحد.. جامعة حلوان توضح كيفية التخطيط نحو التنمية المستدامة

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
 

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